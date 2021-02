La paralisi del Cnr, la ministra Messa: "In settimana nominerò il presidente" (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Consiglio nazionale delle ricerche è senza guida e con un solo membro su quattro. Da un anno era condotto in regime di proroga. La titolare di Università e Ricerca, già candidata al vertice della struttura, ora deve scegliere un nome di prestigio: "In tempi di Covid serve al... Leggi su repubblica (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Consiglio nazionale delle ricerche è senza guida e con un solo membro su quattro. Da un anno era condotto in regime di proroga. La titolare di Università e Ricerca, già candidata al vertice della struttura, ora deve scegliere un nome di prestigio: "In tempi di Covid serve al...

BreakingItalyNe : RT @repubblica: La paralisi del Cnr, la ministra Messa: 'In settimana nominerò il presidente' - repubblica : La paralisi del Cnr, la ministra Messa: 'In settimana nominerò il presidente' - CorriereQ : La paralisi del Cnr, la ministra Messa: “In settimana nominerò il presidente” - StraNotizie : La paralisi del Cnr, la ministra Messa: 'In settimana nominerò il presidente' - mimocheinfarta : Sta notte sono riuscita a impedire alla paralisi del sonno di manifestarsi. -