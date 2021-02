La pace | i diritti | l' uguaglianza civile | Muhammed Ali e' il nuovo singolo di Stefano Virgilli

(Di martedì 16 febbraio 2021) JOHOR, Malesia, 16 febbraio 2021 /PRNewswire/Attraverso la redazione della nuovissima community per artisti della musica, VoxLab.net, il fondatorepresenta la sua canzone "Ali" dalalbum "Punto. A capo." in una intervista con l'autrice Sonia Bellin. Dal suo ultimo album "Punto. A Capo", pubblicato nel Gennaio 2021, vi presentiamo il nuovissimodi. Classe 1978è un cantautore che si autodefinisce globe trotter. " Amo scrivere canzoni e amo divulgare significati profondi." Dichiara l'artista, che girando il mondo e percorrendo in lungo e in largo l'Asia, il Medio oriente e l'Africa, non dimentica mai le sue radici italiane."Vedo il mondo attraverso lenti multi-etniche e ...

GerberArancio : RT @SalaLettura: Heinrich Heine, tedesco,fa dell’imperatore che entra a Düsseldorf una benevola divinità, descrivendo il suo sorriso rassi… - italobaiana : Ieri, sulle mie montagne,il cielo era di un blu irreale.L'aria sembrava la prima aria presentata all'umanità.Tutto… - pace_aurelia : RT @marta_pellizzi: Sulle spalle porto 4 tumori e la perdita della vista. L'INPS mi ha tolto i sussidi ledendo i diritti umani. Ora è temp… - beniaminonatale : RT @Asiablog_it: ??GOLPE #MYANMAR ???? Duro comunicato degli ambasciatori UE a #Naypyidaw: condannano le detenzioni arbitrarie, denunciano le… - gighea : RT @SalaLettura: Heinrich Heine, tedesco,fa dell’imperatore che entra a Düsseldorf una benevola divinità, descrivendo il suo sorriso rassi… -

Ultime Notizie dalla rete : pace diritti

Adnkronos

...Fb del Consorzio Sale della Terra - non dobbiamo abbassare la guardia e l'attenzione sui: ... Gedi è con noi stasera, ma deve ancora ricevere l'ultima sentenza di merito dal Giudice di...... nella speranza che possa portare lae la fratellanza sia tra le etnie sia tra le confessioni ... come ha detto all'AFP William Warda, co - fondatore dell'Organizzazione per iumani di ...Un giovane omosessuale e una persona trans sono stati catturati nella città russa Nižnij Novgorod e dopo ricondotti forzatamente in Cecenia. Yuri Guaiana di PiùEuropa: «Rischiano la vita senza avere n ...JOHOR, Malesia, 16 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Attraverso la redazione della nuovissima community per artisti della musica, VoxLab.net, il fondatore ...