La morte del fratello di Rosanna Fratello: “Era una persona straordinaria” (Di martedì 16 febbraio 2021) La famiglia di Rosanna Fratello è stata ed è fondamentale per lei ma dei cinque fratelli uno non c’è più e perderlo è stato ed è un grande dolore. Ospite a Oggi è un altro giorno la cantante ha presentato un suo nuovo brano ma ha anche parlato tanto della sua vita privata. Il Fratello che non c’è più le manca tantissimo, Rosanna Fratello racconta che voleva fare l’attore, che l’accompagnava ovunque, è lui che l’ha spinta ad entrare nel mondo della musica, dello spettacolo: “Mi accompagnava a fare i concorsi, agli spettacoli che facevo in giro. Per me è stato un Fratello meraviglioso, era una persona straordinaria”. Ogni sera prega per lui e per mamma Gemma e papà Felice. “Siamo sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021) La famiglia diè stata ed è fondamentale per lei ma dei cinque fratelli uno non c’è più e perderlo è stato ed è un grande dolore. Ospite a Oggi è un altro giorno la cantante ha presentato un suo nuovo brano ma ha anche parlato tanto della sua vita privata. Ilche non c’è più le manca tantissimo,racconta che voleva fare l’attore, che l’accompagnava ovunque, è lui che l’ha spinta ad entrare nel mondo della musica, dello spettacolo: “Mi accompagnava a fare i concorsi, agli spettacoli che facevo in giro. Per me è stato unmeraviglioso, era una”. Ogni sera prega per lui e per mamma Gemma e papà Felice. “Siamo sempre ...

