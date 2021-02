La manipolazione del meteo non è vietata del tutto. Fortuna che qualcuno ha usato prudenza (Di martedì 16 febbraio 2021) La Convenzione Enmod (Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modificazione dell’ambiente a fini militari o a ogni altro scopo ostile) vieta qualsiasi manipolazione meteorologica in grado di produrre “effetti diffusi, duraturi o gravi, così come mezzo di distruzione, danno o lesione”. Nel 1977 le Nazioni Unite bandirono così l’uso bellico delle modificazioni ambientali senza deroga alcuna. Gli Stati Uniti furono i primi firmatari, anche per la spinta dell’opinione pubblica in seguito agli esperimenti sul campo condotti durante la guerra del Vietnam. In pratica, Enmod vieta la manipolazione meteorologica a scopo bellico con qualsiasi tecnologia. Una pratica che associamo di norma alle varie tecniche di inseminazione, nel ricordo dell’operazione Popeye con cui l’Aeronautica degli Stati Uniti inseminò a lungo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) La Convenzione Enmod (Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modificazione dell’ambiente a fini militari o a ogni altro scopo ostile) vieta qualsiasirologica in grado di produrre “effetti diffusi, duraturi o gravi, così come mezzo di distruzione, danno o lesione”. Nel 1977 le Nazioni Unite bandirono così l’uso bellico delle modificazioni ambientali senza deroga alcuna. Gli Stati Uniti furono i primi firmatari, anche per la spinta dell’opinione pubblica in seguito agli esperimenti sul campo condotti durante la guerra del Vietnam. In pratica, Enmod vieta larologica a scopo bellico con qualsiasi tecnologia. Una pratica che associamo di norma alle varie tecniche di inseminazione, nel ricordo dell’operazione Popeye con cui l’Aeronautica degli Stati Uniti inseminò a lungo le ...

