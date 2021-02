La Leotta e Can Yaman beccati coi fotografi a seguito: coppia studiata a tavolino? (Di martedì 16 febbraio 2021) L’idilliaca scena della Leotta e Can Yaman al tramonto il giorno di San Valentino potrebbe essere tutto un montaggio, insieme alla loro storia? Spunta a sorpresa la foto della coppia con tanto di set e fotografi coppia perfetta, da copertina, quasi surreale da non sembrare vera: ed è proprio questo il dubbio di molti, che l’amore nato fra Diletta Leotta e Can Yaman sia stato messo in piedi per puro marketing. Leotta-Yaman: “Legame d’affari”? Mente il giornalista Alberto Dandolo parlava di “Legami d’affari”, a sollevare il polverone sulla coppia mozzafiato è stato anche il settimanale Chi e Fanpage: quest’ultimo ha svelato i retroscena sulla romantica foto al tramonto dei due. A vederla da fuori, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 16 febbraio 2021) L’idilliaca scena dellae Canal tramonto il giorno di San Valentino potrebbe essere tutto un montaggio, insieme alla loro storia? Spunta a sorpresa la foto dellacon tanto di set eperfetta, da copertina, quasi surreale da non sembrare vera: ed è proprio questo il dubbio di molti, che l’amore nato fra Dilettae Cansia stato messo in piedi per puro marketing.: “Legame d’affari”? Mente il giornalista Alberto Dandolo parlava di “Legami d’affari”, a sollevare il polverone sullamozzafiato è stato anche il settimanale Chi e Fanpage: quest’ultimo ha svelato i retroscena sulla romantica foto al tramonto dei due. A vederla da fuori, ...

