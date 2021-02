“La Juventus ha chiamato Zinedine Zidane” (Di martedì 16 febbraio 2021) La Juventus e Zinedine Zidane un matrimonio che prima o poi “s’adda fare”: nuovi contatti tra bianconeri e il tecnico del Real Madrid “La Juventus ha chiamato Zidane“: è Eduardo Inda, direttore di ‘Okdiario’ a svelare i nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e il tecnico del Real Madrid. Intervenuto a ‘El Chiringuito de Jugones’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 febbraio 2021) Laun matrimonio che prima o poi “s’adda fare”: nuovi contatti tra bianconeri e il tecnico del Real Madrid “Laha“: è Eduardo Inda, direttore di ‘Okdiario’ a svelare i nuovi contatti tra la dirigenza bianconera e il tecnico del Real Madrid. Intervenuto a ‘El Chiringuito de Jugones’ Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

El Chiringuito: 'La Juve ha chiamato Zidane'

Nel futuro di Zidane, sempre secondo El Chiringuito , potrebbero esserci due opzioni: la Juventus o la panchina della nazionale francese , dato che più volte la federazione ha espresso il desiderio ...

