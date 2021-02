La figlia di Bill Gates | si è vaccinata contro il Covid

Corriere : La figlia di Bill Gates si vaccina e scherza sui no-Vax: «Non mi è stato impiantato nes... - Agenzia_Ansa : La figlia di Bill Gates si vaccina e ironizza, 'nessun microchip impiantato'. Contro le teorie complottiste che co… - MediasetTgcom24 : La figlia di Bill Gates si vaccina contro il Covid e sbeffeggia i negazionisti: 'Nessun microchip impiantato'… - CiccioniSe : RT @Corriere: La figlia di Bill Gates si vaccina e scherza sui no-Vax: «Non mi è stato impiantato nes... - GossipItalia3 : La figlia di Bill Gates si vaccina e ironizza sui social: «Non mi è stato impiantato un chip nel cervello!»… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Bill

Leggi anche - > Varianti Covid, Galli: "Ho il reparto invaso, a breve avremo problemi più seri" LadiGates si vaccina e ironizza sui social Anche ladiGates si è vaccinata .Jennifer Gates,del co - fondatore di Microsoft,, ha postato questa foto sui suoi profili social. Nel lungo post a corredo dell'immagine, si è presa gioco dei negazionisti: 'Purtroppo il ...The 100 è giunta al termine dopo 7 stagioni. Vediamo insieme se nel finale di stagione muore qualcuno o tutti riescono a trascendere.La figlia di Bill Gates si è vaccinata e ha risposto con ironia ai cospirazionisti: il suo lungo post su Instagram non è passato inosservato ...