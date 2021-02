La deriva anti industriale non è ambientalismo. Scrive Tabarelli (Di martedì 16 febbraio 2021) La creazione del ministero la Transazione, con il potenziamento di quello dell’Ambiente, è solo l’ultima di una lunga lista di decisioni che sanciscono l’affermarsi dell’ecologismo in Italia, in linea con quanto accade nel resto d’Europa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che occorre salvare il pianeta dal disastro climatico e abbandonare le fonti di energia fossili, responsabili del 75% delle emissioni di CO2 antropiche. Purtroppo, dietro si cela un impoverimento culturale che coinvolge in prima linea la sinistra, impoverita di contenuti e sotto pressione del populismo, che spera nell’ambientalismo per rivitalizzare quelle passioni politiche da tempo sbiadite. È un fenomeno non solo italiano, magra consolazione, che riguarda tutta la sinistra mondiale, dalla Commissione Ursula von del Leyen con il suo Patto Verde del 2019 che ha spianto la strada al Recovery ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) La creazione del ministero la Transazione, con il potenziamento di quello dell’Ambiente, è solo l’ultima di una lunga lista di decisioni che sanciscono l’affermarsi dell’ecologismo in Italia, in linea con quanto accade nel resto d’Europa. Non potrebbe essere altrimenti, visto che occorre salvare il pianeta dal disastro climatico e abbandonare le fonti di energia fossili, responsabili del 75% delle emissioni di CO2 antropiche. Purtroppo, dietro si cela un impoverimento culturale che coinvolge in prima linea la sinistra, impoverita di contenuti e sotto pressione del populismo, che spera nell’per rivitalizzare quelle passioni politiche da tempo sbiadite. È un fenomeno non solo italiano, magra consolazione, che riguarda tutta la sinistra mondiale, dalla Commissione Ursula von del Leyen con il suo Patto Verde del 2019 che ha spianto la strada al Recovery ...

Agrofarma_news : ??Oggi, per #LeParoleDiAgrofarma, spieghiamo ugello. Tra gli strumenti per ridurre deriva e tutelare l'ambiente ci… - worldernest : @GP_ArieteRosso Propongo un appello degli intellettuali e costituzionalisti sul manifesto per contrastare la deriva anti-facebook di Draghi - _di_passaggio : @lucia25968868 @valezuppina @lucianonobili @ItaliaViva @elenabonetti @TeresaBellanova @ivanscalfarotto… - Luca80093108 : RT @pirata_21: #Salvini:'Subito al lavoro pancia a terra'. Che in giro c'è una deriva razzista e anti europeista da arginare #GovernoDraghi - Dome689 : RT @pirata_21: #Salvini:'Subito al lavoro pancia a terra'. Che in giro c'è una deriva razzista e anti europeista da arginare #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : deriva anti Assembramento in un minimarket, multe e chiusura per cinque giorni

... n ell'ambito dei controlli amministrativi disposti per verificare il rispetto delle misure anti ... Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...

La riproduzione dei profili • Le parole e le cose²

... hai detto, che non adoriamo più e gettiamo nella corrente per lasciarli alla deriva e ancora *** ... his famous anti - metaphysical statement that "the deepest questions are no questions at all" becomes ...

Vaccini: apre ambulatorio in carcere a Mantova Agenzia ANSA Speranza e Ricciardi: si profila l'opzione quarantena

Speranza firma lo stop alla riapertura degli impianti sciistici in zona gialla. Contemporaneamente Ricciardi arieggia l'opzione di una quarantena.

Consob, in relazioni gestione tenere conto di interruzione misure di sostegno all’economia

La Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione per sollecitare le imprese quotate, in occasione della predisposizione dei bilanci 2020, a ...

... n ell'ambito dei controlli amministrativi disposti per verificare il rispetto delle misure... Ora la crisi chedalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...... hai detto, che non adoriamo più e gettiamo nella corrente per lasciarli allae ancora *** ... his famous- metaphysical statement that "the deepest questions are no questions at all" becomes ...Speranza firma lo stop alla riapertura degli impianti sciistici in zona gialla. Contemporaneamente Ricciardi arieggia l'opzione di una quarantena.La Consob ha pubblicato un richiamo di attenzione per sollecitare le imprese quotate, in occasione della predisposizione dei bilanci 2020, a ...