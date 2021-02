La consulenza finanziaria al femminile è empatica (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancor di più se proviene da una banca che riconosce e incoraggia le caratteristiche femminili vincenti, come per esempio Widiba. «Le persone non hanno obiettivi finanziari, hanno obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati», scrive George Kinder, guru e scrittore americano. Facile a dirsi, ma come si fa? La chiave di volta è la conoscenza dei propri bisogni e una cultura di base in materia finanziaria. Italiani scarsi in educazione finanziaria Noi italiani non brilliamo particolarmente in questo campo: secondo l’indagine IACOFI 2020 di Banca d’Italia sull’alfabetizzazione finanziaria, i più preparati sono sloveni, austriaci e tedeschi mentre noi figuriamo agli ultimi posti. Ad aggravare la situazione c’è anche un divario di genere: sempre Banca d’Italia ci dice che, in quanto a conoscenze in questa ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancor di più se proviene da una banca che riconosce e incoraggia le caratteristiche femminili vincenti, come per esempio Widiba. «Le persone non hanno obiettivi finanziari, hanno obiettivi di vita che necessitano di risorse finanziarie per essere realizzati», scrive George Kinder, guru e scrittore americano. Facile a dirsi, ma come si fa? La chiave di volta è la conoscenza dei propri bisogni e una cultura di base in materia. Italiani scarsi in educazioneNoi italiani non brilliamo particolarmente in questo campo: secondo l’indagine IACOFI 2020 di Banca d’Italia sull’alfabetizzazione, i più preparati sono sloveni, austriaci e tedeschi mentre noi figuriamo agli ultimi posti. Ad aggravare la situazione c’è anche un divario di genere: sempre Banca d’Italia ci dice che, in quanto a conoscenze in questa ...

GaranziaFidi : Scopri gli importanti servizi di #consulenza amministrativa e finanziaria che GaFi ha studiato per #Pmi e… - orthrusam : Allarga gli orizzonti Consulenza finanziaria indipendente - un po 'diversa dal solito Onestà e trasparenza Base p… - upaneweb : RT @CompanysAdviso1: #BuongiornoATutti, offriamo #consulenza ed #assistenza nell’elaborazione di piani di risanamento per #aziende in #cris… - CompanysAdviso1 : #BuongiornoATutti, offriamo #consulenza ed #assistenza nell’elaborazione di piani di risanamento per #aziende in… - TecoConsulting : TECO CONSULTING: Finanza Aziendale a 360° Specializzati nel creare valore per gli imprenditori! ??Guarda la nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : consulenza finanziaria Le fiduciarie in Ticino

La società deve solo gestire il suo patrimonio o la contabilità della sua azienda, fare consulenza o altro ancora in materia commerciale, finanziaria o fiscale, in base a ciò che chiede il fiduciante.

Piazza Affari: pioggia di acquisti su Piquadro

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di ...

Consulente e cliente: le basi per un rapporto duraturo - Bluerating.com Bluerating.com Analisi tecnica FTSEMib: un mix di fattori

Riassumiamo in questo articolo tutti i punti di vista (di lungo periodo e di breve periodo) possibili per quanto riguarda l’ indice italiano al fine di trarne coerenti conclusioni operative.

AIPB lancia un nuovo percorso formativo in Wealth Management

AIPB, Associazione Italiana Private Banking, lancia un nuovo percorso formativo per Private Banker & Consulenti Finanziari la Certificazione in Wealth Management. “Il Private Banking ...

La società deve solo gestire il suo patrimonio o la contabilità della sua azienda, fareo altro ancora in materia commerciale,o fiscale, in base a ciò che chiede il fiduciante.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di ...Riassumiamo in questo articolo tutti i punti di vista (di lungo periodo e di breve periodo) possibili per quanto riguarda l’ indice italiano al fine di trarne coerenti conclusioni operative.AIPB, Associazione Italiana Private Banking, lancia un nuovo percorso formativo per Private Banker & Consulenti Finanziari la Certificazione in Wealth Management. “Il Private Banking ...