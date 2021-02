La CASETTA DI OSTIA | lo stabilimento dei vip ridotto a rudere Dagli errori giudiziari alla concessione revocata IL VIDEO RACCONTO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Oltre ai danni, le beffe, per Ladi. Non si tratta di un refuso, ma di una declinazione al plurale voluta per quanto accaduto allobalneare: un tempo fiore all'occhiello del ...

Oltre ai danni, le beffe, per Ladi. Non si tratta di un refuso, ma di una declinazione al plurale voluta per quanto accaduto allo stabilimento balneare: un tempo fiore all'occhiello del territorio lidense e frequentato ...