La Caserma streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Questa sera, martedì 16 febbraio 2021, va in onda lade “La”, docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30.lade Laintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladel docu-reality va in onda oggi – martedì 16 febbraio 2021 – su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre, 102 di Sky) alle ore 21,20. Lalive e ...