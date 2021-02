La Caserma cambia giorno, ecco quando va in onda la quarta puntata: anticipazioni, cast e istruttori (Di martedì 16 febbraio 2021) Cambio di programma per il reality di Rai 2: la quarta puntata de La Caserma – prevista per domani – andrà in onda, eccezionalmente, questa sera martedì 16 febbraio. Il docu-reality, in collaborazione con Blu Yazmine, continua a registrare un incredibile successo tra i giovani della “Generazione Z” e non solo. Leggi anche: La Caserma, dove è stato girato il reality di Rai 2: tutto sulla location La Caserma, stasera in tv la quarta puntata: ecco cosa vedremo martedì 16 febbraio, la lezione di Aldo Cazzullo L’addestramento dei 21 ragazzi alle prese con prove di coraggio e attività fisica continua. Nel corso di questa puntata, però, non mancheranno anche le occasioni di approfondimenti culturale: i giovani, entusiasti e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Cambio di programma per il reality di Rai 2: lade La– prevista per domani – andrà in, eccezionalmente, questa sera martedì 16 febbraio. Il docu-reality, in collaborazione con Blu Yazmine, continua a registrare un incredibile successo tra i giovani della “Generazione Z” e non solo. Leggi anche: La, dove è stato girato il reality di Rai 2: tutto sulla location La, stasera in tv lacosa vedremo martedì 16 febbraio, la lezione di Aldo Cazzullo L’addestramento dei 21 ragazzi alle prese con prove di coraggio e attività fisica continua. Nel corso di questa, però, non mancheranno anche le occasioni di approfondimenti culturale: i giovani, entusiasti e ...

