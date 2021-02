La Caserma, anticipazioni quarta puntata: alla scoperta dei luoghi della Prima Guerra Mondiale (Di martedì 16 febbraio 2021) Questa sera, 16 Febbraio 2021, su Rai 2 a partire dalle 21.20 andrà in onda la quarta puntata de “La Caserma”. I concorrenti, ragazzi e ragazze dai 18 e ai 22 anni, devono vivere in una Caserma come dei veri soldati, sopportando le regole ferree, allenando il corpo e affrontando prove di coraggio. Per loro è realmente molto difficile riuscire a convivere con le temperature gelide di Levico in Trentino. Nonostante ciò, stanno affrontando il loro percorso, superando giorno dopo giorno le loro paure. Scopriamo insieme cosa accadrà ai giovani soldati questa sera ne “La Caserma”: ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata. Leggi anche –> Chi è Renato Daretti, vita privata e carriera: tutto sull’istruttore-capo de “La ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Questa sera, 16 Febbraio 2021, su Rai 2 a partire dalle 21.20 andrà in onda lade “La”. I concorrenti, ragazzi e ragazze dai 18 e ai 22 anni, devono vivere in unacome dei veri soldati, sopportando le regole ferree, allenando il corpo e affrontando prove di coraggio. Per loro è realmente molto difficile riuscire a convivere con le temperature gelide di Levico in Trentino. Nonostante ciò, stanno affrontando il loro percorso, superando giorno dopo giorno le loro paure. Scopriamo insieme cosa accadrà ai giovani soldati questa sera ne “La”: ecco tutte le. Leggi anche –> Chi è Renato Daretti, vita privata e carriera: tutto sull’istruttore-capo de “La ...

