La casa di Kate Beckinsale tra stile e il gatto (Di martedì 16 febbraio 2021) Kate Beckinsale è ormai una delle attrici più conosciute e amate di Hollywood. Il successo cinematografico è iniziato per lei nel 2001 quando ha interpretato l'infermiera Evelyn Johnson in Pearl Harbor. Da quel momento la sua carriera ha preso il volo e sono arrivati tanti altri film, tra i quali ci limitiamo a ricordare The Aviator, Cambia la tua vita con un click, Total Recall-Atto di forza e il più recente The Only Living Boy in New York. L'artista britannica è anche molto attiva sui social network e, proprio grazie ai suoi post, è possibile sbirciare la casa di Kate Beckinsale che ricalca in gran parte la sua personalità e le sue passioni. Innanzitutto, la dimora dell'attrice londinese è una sorta di villa a più piani che sorge sulle colline di Los Angeles. Guardando le immagini che ha ...

