La battaglia di Nina, malata di Covid e orfana di mamma a soli 18 mesi (Di martedì 16 febbraio 2021) La battaglia di Nina, una neonata rimasta orfana di madre a causa del Covid. Questa è la storia di una bambina della provincia di Frosinone che ha perso sua mamma a causa del virus. Il padre non riesce a prendersene cura e il sindaco decide di accudirla. Ecco tutta la vicenda. >> Morte Martina Rossi, annullata la sentenza di assoluzione degli imputati: le motivazioni della Cassazione La madre di Nina morta per Covid La madre della piccola Nina è stata trovata morta nel suo letto. La donna aveva 40 anni ed è risultata positiva al Covid. Il padre della piccola, stava rincasando, quando sente la sua bambina piangere a squarciagola. Subito dopo essere entrato nella camera da letto trova la sua compagna senza vita. Immediata la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Ladi, una neonata rimastadi madre a causa del. Questa è la storia di una bambina della provincia di Frosinone che ha perso suaa causa del virus. Il padre non riesce a prendersene cura e il sindaco decide di accudirla. Ecco tutta la vicenda. >> Morte Martina Rossi, annullata la sentenza di assoluzione degli imputati: le motivazioni della Cassazione La madre dimorta perLa madre della piccolaè stata trovata morta nel suo letto. La donna aveva 40 anni ed è risultata positiva al. Il padre della piccola, stava rincasando, quando sente la sua bambina piangere a squarciagola. Subito dopo essere entrato nella camera da letto trova la sua compagna senza vita. Immediata la ...

Today_it : La battaglia di Nina, malata di Covid e orfana di mamma a soli 18 mesi - granmartello : RT @granmartello: 'I tell you what freedom is to me: no fear.' Nina Simone e la sua battaglia contro la paura ha qualcosa da dirci qui e or… - aleniggaz : RT @granmartello: 'I tell you what freedom is to me: no fear.' Nina Simone e la sua battaglia contro la paura ha qualcosa da dirci qui e or… - __EthelByrond__ : RT @granmartello: 'I tell you what freedom is to me: no fear.' Nina Simone e la sua battaglia contro la paura ha qualcosa da dirci qui e or… -