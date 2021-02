La AS Roma annuncia New Balance come nuovo sponsor tecnico

(Di martedì 16 febbraio 2021)– Newe’ ilper la, che chiudera’ con la fine della stagione il rapporto con la Nike. “L’ASe’ lieta dire una nuovaship con New- si legge nel comunicato- che vedra’ il brand sportivo di fama internazionale diventare Club’s Official Kit Supplier a partire dal prossimo campionato. Il lancio della partnership e’ stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale.” “L’ASe Newhanno infattito l’inizio della collaborazione attraverso uno speciale gioco in realta’ aumentata utilizzabile su Instagram. Il filtro permette ai tifosi giallorossi di tutto il mondo di ...

La Roma ha il suo nuovo sponsor tecnico, o meglio, Club's Official Kit: New Balance. La notizia era attesa da tempo, già quando Ryan Friedkin, figlio del presidente, si mostrò con una felpa del marchi ...
Roma, annunciato lo sponsor tecnico per la prossima stagione: si tratta dell'americana New Balance. Novità in casa Roma. Il club giallorosso aveva annunciato il cambio di spons ...