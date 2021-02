Kledi | il noto ballerino lo annuncia sui social | “Per la seconda volta” -FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il famosissimoattraverso inetwork comunica un’importante novità: accadrà per lanella sua vita Nel corso della storia di Amici di Maria De Filippi,… Questo articolo è stato pubblicato per la primada Marco Deiana su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Kledi noto

Kledi Kadiu è noto al grande pubblico italiano per essere stato un ballerino professionista nella scuola di Amici, il talent che Maria De Filippi conduce con grande successo. Un ballerino e artista che nel corso della giornata del 15 febbraio 2021 ha fatto un lieto annuncio sui social: diventerà di nuovo papà. Tramite Instagram ha annunciato la sua seconda paternità: la moglie Charlotte Lazzari partorirà ad Agosto.