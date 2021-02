Kit Harington e Rose Leslie: è nato il primo figlio della coppia (Di martedì 16 febbraio 2021) I due attori di Game of Thrones sono diventati a tutti gli effetti una famiglia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 16 febbraio 2021) I due attori di Game of Thrones sono diventati a tutti gli effetti una famiglia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Malandrina394 : RT @pondgitsune: IN CHE SENSO KIT HARINGTON PADRE - Simosamo_ : Sì okay lo so che l’Etna non è a Pompei, è inutile che fate i saputelli solo perché avete visto Pompeii (tra l’altr… - SimonaCroisette : RT @HaruhiBlack: È NATO IL FIGLIO DI KIT HARINGTON E ROSE LESLIE È NATO BENVENUTO AL MONDO EREDE DEL TRONO OLTRE LA BARRIERA ?? https://t.co… - _lizzybennet : RT @pondgitsune: IN CHE SENSO KIT HARINGTON PADRE - targsuitsme : RT @HaruhiBlack: È NATO IL FIGLIO DI KIT HARINGTON E ROSE LESLIE È NATO BENVENUTO AL MONDO EREDE DEL TRONO OLTRE LA BARRIERA ?? https://t.co… -