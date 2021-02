Juventus, una joya per Pirlo: Dybala verso il rientro (Di martedì 16 febbraio 2021) È iniziata l’operazione Porto per la Juventus di Andrea Pirlo che domani sera affronterà la squadra lusitana allo stadio Do Dragao. Si tratta di un match fondamentale per l’accesso ai quarti di finale di Champions League, al quale i bianconeri giungono con i favori del pronostico, come accaduto negli ultimi due anni. Tuttavia, come insegnano le esperienze Ajax e Lione, mai sottovalutare l’avversario in una competizione come la Champions, in quanto le cattive sorprese sono sempre dietro l’angolo. La Juventus è reduce dalla cocente sconfitta di Napoli e vuole ripartire proprio battendo il Porto in trasferta, ponendo così una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. Per la Vecchia Signora, sarà importante, domani sera, non subire gol, in vista della sfida di ritorno in programma per il 9 marzo prossimo. Altro dato da tenere in ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 febbraio 2021) È iniziata l’operazione Porto per ladi Andreache domani sera affronterà la squadra lusitana allo stadio Do Dragao. Si tratta di un match fondamentale per l’accesso ai quarti di finale di Champions League, al quale i bianconeri giungono con i favori del pronostico, come accaduto negli ultimi due anni. Tuttavia, come insegnano le esperienze Ajax e Lione, mai sottovalutare l’avversario in una competizione come la Champions, in quanto le cattive sorprese sono sempre dietro l’angolo. Laè reduce dalla cocente sconfitta di Napoli e vuole ripartire proprio battendo il Porto in trasferta, ponendo così una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. Per la Vecchia Signora, sarà importante, domani sera, non subire gol, in vista della sfida di ritorno in programma per il 9 marzo prossimo. Altro dato da tenere in ...

