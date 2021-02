Juventus, Tapiro d’Oro ad Agnelli: “Conte? Erano solo gesti d’affetto” (Di martedì 16 febbraio 2021) Juventus – Quanto successo tra Agnelli e Conte durante Juventus-Inter continua a far parlare di se. Una querelle che ha fatto discutere tantissimo sui social e non quella che visto protagonisti il numero uno della Juventus e l’ex calciatore-allenatore bianconero al termine della semifinale di Coppa Italia. Nei giorni scorsi l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli ha provato a recapitare ad Antonio Conte un “Tapiro d’Oro”, senza riuscirci. Il tecnico non lo ha accettato, snobbando Staffelli. Il premio è stato poi consegnato ad Agnelli, che lo ha accettato con piacere, a differenza di Conte. Juventus, Agnelli accetta il Tapiro d’Oro Ad ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 16 febbraio 2021)– Quanto successo tradurante-Inter continua a far parlare di se. Una querelle che ha fatto discutere tantissimo sui social e non quella che visto protagonisti il numero uno dellae l’ex calciatore-allenatore bianconero al termine della semifinale di Coppa Italia. Nei giorni scorsi l’inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli ha provato a recapitare ad Antonioun “”, senza riuscirci. Il tecnico non lo ha accettato, snobbando Staffelli. Il premio è stato poi consegnato ad, che lo ha accettato con piacere, a differenza diaccetta ilAd ...

