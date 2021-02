Juventus, Ronaldo: “Puntiamo in alto, spero sia inizio percorso verso la finale” (Di martedì 16 febbraio 2021) Con gli ottavi di finale di Champions, “ad eliminazione diretta, è quasi come se da questo momento partisse un’altra competizione”. Lo scrive Cristiano Ronaldo su Instagram. “Ogni dettaglio può fare la differenza, negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volessimo – aggiunge – ma ogni stagione Puntiamo più in alto e quest’anno non fa eccezione”. Sull’impegno con il Porto, “partita molto importante contro una squadra forte – conclude – e spero che possa essere l’inizio del lungo percorso fino alla finale. Rispetto per l’avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) Con gli ottavi didi Champions, “ad eliminazione diretta, è quasi come se da questo momento partisse un’altra competizione”. Lo scrive Cristianosu Instagram. “Ogni dettaglio può fare la differenza, negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volessimo – aggiunge – ma ogni stagionepiù ine quest’anno non fa eccezione”. Sull’impegno con il Porto, “partita molto importante contro una squadra forte – conclude – eche possa essere l’del lungofino alla. Rispetto per l’avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano...

