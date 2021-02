Juventus, Pirlo: “La Champions un sogno, Porto come l’Atletico Madrid. Ok Ramsey, Dybala e Bonucci…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Giornata di vigilia per Andrea Pirlo.La Juventus fa visita al Porto nell'andata degli ottavi di Champions League. Tre vittorie ed un pareggio, il bilancio degli ultimi confronti tra le due compagini, che nella giornata di domani si affronteranno all’Estadio do Dragão di OPorto. Un match presentato dal tecnico bianconero Andrea Pirlo, nella consueta conferenza stampa pre-gara."Sarà una partita molto complicata, loro sono una squadra che si difende molto bene. Molto compatta, stile Atletico Madrid, molto bravi astringessi con due linee da quattro. Servirà pazienza e non forzare le giocate perché poi hanno giocatori di gamba per ripartire. La Champions è una competizione particolare, la differenza col campionato è elevata. Ci sono tante squadre che ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Giornata di vigilia per Andrea.Lafa visita alnell'andata degli ottavi diLeague. Tre vittorie ed un pareggio, il bilancio degli ultimi confronti tra le due compagini, che nella giornata di domani si affronteranno all’Estadio do Dragão di O. Un match presentato dal tecnico bianconero Andrea, nella consueta conferenza stampa pre-gara."Sarà una partita molto complicata, loro sono una squadra che si difende molto bene. Molto compatta, stile Atletico, molto bravi astringessi con due linee da quattro. Servirà pazienza e non forzare le giocate perché poi hanno giocatori di gamba per ripartire. Laè una competizione particolare, la differenza col campionato è elevata. Ci sono tante squadre che ...

