Juventus, Morata si è inceppato: lo spagnolo non segna più (Di martedì 16 febbraio 2021) È un periodo delicato quello che sta attraversando la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo un mese e mezzo in cui i bianconeri avevano perso solamente una partita, contro l’Inter, ora si ritrovano nuovamente a fare i conti con un’altra battuta d’arresto, questa volta ad opera del Napoli di Gennaro Gattuso. Tre punti persi che allontanano la Vecchia Signora dalla vetta della classifica, momentaneamente occupata dalla stessa Inter che ha saputo sfruttare il k.o. del Milan sul campo dello Spezia. Tuttavia, le prossime giornate potrebbero essere decisive per i sogni di gloria della Juventus, in quanto domenica pomeriggio si disputerà il derby della Madonnina, mentre a fine febbraio vi sarà Roma-Milan. In caso di doppio successo bianconero, contro Crotone e Spezia, con una partita da recuperare, tutto si potrebbe riaprire. Ma per tornare a sperare nel decimo ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 16 febbraio 2021) È un periodo delicato quello che sta attraversando ladi Andrea Pirlo. Dopo un mese e mezzo in cui i bianconeri avevano perso solamente una partita, contro l’Inter, ora si ritrovano nuovamente a fare i conti con un’altra battuta d’arresto, questa volta ad opera del Napoli di Gennaro Gattuso. Tre punti persi che allontanano la Vecchia Signora dalla vetta della classifica, momentaneamente occupata dalla stessa Inter che ha saputo sfruttare il k.o. del Milan sul campo dello Spezia. Tuttavia, le prossime giornate potrebbero essere decisive per i sogni di gloria della, in quanto domenica pomeriggio si disputerà il derby della Madonnina, mentre a fine febbraio vi sarà Roma-Milan. In caso di doppio successo bianconero, contro Crotone e Spezia, con una partita da recuperare, tutto si potrebbe riaprire. Ma per tornare a sperare nel decimo ...

DiMarzio : #PortoJuve | #Pirlo: 'Non è il momento migliore per #Morata, ma crediamo in lui' - Jorgeg99 : RT @ForzaJuveEN: Juventus are keen to keep Alvaro Morata. [Fabrizio Romano] #juvelive - AmmOrdinaria : Punte titolari della Juventus nelle ultime 3 stagioni: Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Alvaro Morata. - JessJess_icam : RT @utzi_26: Nella serata in cui si celebra la tripletta del nuovo grande fenomeno del calcio mondiale, #Mbappè, nella casa di Sua Maestà L… - infoitsport : Juventus, Morata si è inceppato: lo spagnolo non segna più -