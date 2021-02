Juventus | i convocati di Pirlo per il Porto Ci sono Dybala e Bonucci

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuveProVercelli! ?? ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliJuve ?? - JuventusFCYouth : #Under23 | Domani #AlbinoleffeJuve ?? I convocati ?? - daju29ro : convocati ???? per Porto Juventus di domani sera. #finoallafineforzajuventus - giovamirco : #Bonucci e #Dybala convocati Ma non verranno schierati #Juventus #Ucl #FinoAllaFine #ForzaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus convocati

Si tratta di Adrien Rabiot dellache non sarà convocato per la gara casalinga contro il ... e infine Federico Dimarco del Verona che non farà parte deidi Juric per la trasferta a ...Confermate le assenze di Arthur e Cuadrado per la gara d'andata contro il Porto: Dybala e Bonucci, ma non saranno disponibili Lasi prepara al ritorno in Champions League con la sfida contro il Porto. Per la gara d'andata degli ottavi Andrea Pirlo convoca anche Paulo Dybala, non ...La situazione Covid-19 in Portogallo non è delle migliori. Per questo motivo la Juventus farà un blitz di 30 ore in Portogallo.Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per gli ottavi di finale d’andata contro il Porto in programma domani sera ...