Juventus, Bonucci vola in Portogallo ma non giocherà: rischia lungo stop (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella settimana che ci accompagna al ritorno della Champions League, la Juventus perde un pezzo fondamentale della propria rosa. Dopo quello che è stato sicuramente l'inizio di stagione più complicato degli ultimi anni, forse dell'ultimo decennio, la Juventus che stavamo cominciando a vedere con continuità somigliava parecchio al "sogno" del maestro Pirlo. Tutte le news Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

