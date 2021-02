Italia, Mancini: «Futuro? Proviamo a vincere Europeo e Mondiale e poi vedremo» (Di martedì 16 febbraio 2021) Roberto Mancini ha parlato del suo Futuro sulla panchina dell’Italia Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, in una intervista alla trasmissione ‘Free Sport’ in onda su ‘Lab tv’ ha parlato del suo Futuro sulla panchina della Nazionale. Futuro – «Non lo so, Proviamo prima a vincere l’Europeo, poi la Nations League, poi il Mondiale e dopo vediamo». CLUB O NAZIONALE – «Quando uno decide di fare il commissario tecnico sa di fare un lavoro leggermente diverso e per noi abituati a essere tutti i giorni sul campo un po’ di difficoltà la porta, soprattutto nei mesi da novembre a marzo, questi 4-5 mesi che sono veramente lunghi e non passano mai. Poi dopo quando iniziano le partite e si gioca almeno ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Robertoha parlato del suosulla panchina dell’Roberto, commissario tecnico dell’, in una intervista alla trasmissione ‘Free Sport’ in onda su ‘Lab tv’ ha parlato del suosulla panchina della Nazionale.– «Non lo so,prima al’, poi la Nations League, poi ile dopo vediamo». CLUB O NAZIONALE – «Quando uno decide di fare il commissario tecnico sa di fare un lavoro leggermente diverso e per noi abituati a essere tutti i giorni sul campo un po’ di difficoltà la porta, soprattutto nei mesi da novembre a marzo, questi 4-5 mesi che sono veramente lunghi e non passano mai. Poi dopo quando iniziano le partite e si gioca almeno ...

