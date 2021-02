Italia, Gravina sicuro: “No alla Superlega, in Serie A serve qualità. Mancini? Con lui anche oltre il Mondiale” (Di martedì 16 febbraio 2021) Parola a Gabriele Gravina.Dall'ipotesi Superlega, ai prossimi impegni della Nazionale, al futuro di Roberto Mancini. Sono diversi i temi trattati dal presidente della FIGC Gabriele Gravina che, a pochi giorni dalla sfida elettorale che lo vedrà a confronto con Stefano Sibilia, ha rilasciato una lunga interventista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". "La Nazionale ha riconquistato l'entusiasmo perduto, grazie a Mancini, ma anche a tutto il Club Italia, sempre più vicino all'idea organizzativa di un club. Con Roberto abbiamo un bellissimo rapporto, ci confrontiamo spesso, lo faremo anche in tempi brevi. È un elemento fondamentale - dice in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - ha un contratto fino al 31 dicembre 2022. E' ovvio ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 febbraio 2021) Parola a Gabriele.Dall'ipotesi, ai prossimi impegni della Nazionale, al futuro di Roberto. Sono diversi i temi trattati dal presidente della FIGC Gabrieleche, a pochi giorni dsfida elettorale che lo vedrà a confronto con Stefano Sibilia, ha rilasciato una lunga interventista ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". "La Nazionale ha riconquistato l'entusiasmo perduto, grazie a, maa tutto il Club, sempre più vicino all'idea organizzativa di un club. Con Roberto abbiamo un bellissimo rapporto, ci confrontiamo spesso, lo faremoin tempi brevi. È un elemento fondamentale - dice in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - ha un contratto fino al 31 dicembre 2022. E' ovvio ...

