Italia, forte boato e la terra che trema: paura tra la popolazione (Di martedì 16 febbraio 2021) Un forte boato ed il pavimento che si muoveva sotto i piedi, all'ora di cena. Sono state centinaia le segnalazioni dei cittadini che spaventati hanno chiamato numeri di emergenza. E' quanto riporta il sito Giornale di Brescia. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato poco prima di cena che è stato rilevato un sisma. Scossa di terremoto nella Bergamasca, magnitudo 2,3, epicentro a Viadanica, avvertita nitidamente per alcuni lunghi, interminabili secondi, nella zona del lago d'Iseo tra: Paratico, Sale Marasino, Iseo e altre zone rivierasche. A quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia si è trattato appunto di una scossa di magnitudo 2.3 Epicentro localizzato a 2 km dal comune bergamasco di Viadanica. Non ci sono stati danni o persone ferite. La magnitudo è stata certamente lieve ma il ...

