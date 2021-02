Istituire una Fondazione per la Creatività Scientifica. Lettera a Mario Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) (di Roberto Antonelli, Carlo Doglioni, Jacopo Meldolesi, Cesare Montecucco, Tullio Pozzan, Maurizio Prato, Giacomo Rizzolatti, Marco Tavani) È ben documentato che la ricerca Scientifica italiana soffre di un notevole sottofinanziamento e di un numero ridotto di ricercatori rispetto ai paesi concorrenti. L’Italia attualmente investe solo circa lo 0,5% del suo PIL in ricerca pubblica, di base e applicata e sommando anche i programmi di sviluppo industriale e i contributi del settore privato, contribuisce ai capitoli ricerca e sviluppo con l’1,4% del PIL, contro il 2,2% della Francia e il 3,1% della Germania. Inoltre, è da tener presente che spesso lo 0,5% italiano viene speso in salari piuttosto che nelle attività di ricerca, e che è inutile creare nuovi ricercatori, le cui proposte di ricerca non verranno poi adeguatamente finanziate. Questo stato di cose è stato più ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) (di Roberto Antonelli, Carlo Doglioni, Jacopo Meldolesi, Cesare Montecucco, Tullio Pozzan, Maurizio Prato, Giacomo Rizzolatti, Marco Tavani) È ben documentato che la ricercaitaliana soffre di un notevole sottofinanziamento e di un numero ridotto di ricercatori rispetto ai paesi concorrenti. L’Italia attualmente investe solo circa lo 0,5% del suo PIL in ricerca pubblica, di base e applicata e sommando anche i programmi di sviluppo industriale e i contributi del settore privato, contribuisce ai capitoli ricerca e sviluppo con l’1,4% del PIL, contro il 2,2% della Francia e il 3,1% della Germania. Inoltre, è da tener presente che spesso lo 0,5% italiano viene speso in salari piuttosto che nelle attività di ricerca, e che è inutile creare nuovi ricercatori, le cui proposte di ricerca non verranno poi adeguatamente finanziate. Questo stato di cose è stato più ...

