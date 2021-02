Isola dei Famosi | “salta la partecipazione di Amedeo Goria | lo stop dopo le visite mediche con il contratto già firmato”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Èta ladiall’dei“: a lanciare questa indiscrezione è il quotidiano Libero, che riporta quanto gli sarebbe stato riferito da una “fonte segreta” sulla presenza del giornalista sportivo, ex marito di Maria Teresa Ruta, al reality di Canale 5. “Ildiera già stato, ma il giornalista non avrebbe superato la visita medica – scrive Libero -. È stato avvistato più volte con la Produzione del reality. Aveva preparato tutto. Ilcon gli importi pattuiti era stato. Ma quel giornola visita medica è cambiato tutto”. “Mai come di questi tempi la Produzione richiede parametri perfetti prima della partenza ...

L'attesa è finita. Dall'11 marzo in prima serata su Canale 5 torna ' L'Famosi ' e dopo 15 edizioni per la prima volta al timone ci sarà Ilary Blasi . La conduttrice racconta la nuova avventura a ' Tv Sorrisi e Canzoni ' che le dedica la copertina: 'Sono super ...