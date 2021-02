(Di martedì 16 febbraio 2021) Chi sarà la nuovadell’dei? E mentre Ilary Blasi ha svelato i primi dettagli, Ivaintervistata da Nuovo TV non si sbilancia sul suo “destino” televisivo ed anzi, svela che le piacerebbe maggiormente cantare in questo periodo. Ivadell’deicon? Più che fare I’, mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

UffiziGalleries : 'E la pioggia piangeva asciugandosi al vento sopra tetti spioventi di desolati paesi.' Alda Merini #Rubens, part. P… - CircusRedTicket : RT @Unavoltanera: @CasaLettori @LibriAmati @65patti @Paolosantagata5 @AlterHeidi @mariapiaromano @Ioballodasola Ogni nuovo mattino, uscirò… - blogtivvu : #Isola dei Famosi, Iva Zanicchi opinionista con Tommaso Zorzi? La cantante interviene #GFVip #TZVip - VanityFairIt : Potrebbe naufragare anche lui - maria_cognigni : @illibraio Vacanze all'isola dei gabbiani... indimenticabile! -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vanity Fair Italia

Ilary Blasi ha rilasciato la sua prima intervista in merito alla sua nuova conduzione all'Famosi 2021 dopo circa un anno di lontana dalla tv, e ha scherzato sul prolungamento del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi: L'Famosi A grande richiesta L'Famosi tornerà a ...La questionecollegamenti, ed in particolare il completamento dell'anello autostradale ...interventi realizzabili con i fondi del Recovery Fund deve entrare come priorità l'unica area dell'...In Sicilia ammonta a 5644 il totale complessivo degli immobili in gestione all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. Di questi 3871 risultano ...La relazione della Commissione, presentata oggi in conferenza stampa all’Ars, ha richiesto otto mesi di inchiesta, oltre 50 audizioni svolte, centinaia di atti giudiziari e amministrativi acquisiti ...