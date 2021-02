Isola dei Famosi | Ilary Blasi si sbottona | “16 concorrenti | un ritorno alle origini”

(Di martedì 16 febbraio 2021)questa settimana è finita sulla copertina di Tv Sorrisi & Canzoni per il lancio della nuova edizione de L’dei, che tornerà su Canale 5 dal prossimo 11 marzo. A circa un mese dal suo debutto, la conduttrice si è un po’ta lasciando però molta suspance: “Sarà unradici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dloro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”. Sui nomi dei naufraghi non si sbilancia, ma assicura: “Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che ...

L'emozione è tanta per Ilary Blasi : al timone de L'Famosi 2021 per la prima volta nella sua carriera, la moglie del Pupone torna in tv dopo un lungo periodo trascorso lontano dalle telecamere. E, alla soglia degli 'anta', ammette di fare un ...Questa "di sport" rappresenta un tassello del progetto di riqualificazione e trasformazione ... con la sostituzionecorpi illuminanti con nuove lampade con tecnologia al led, più potenti ed ...Dall’11 marzo Ilary Blasi tornerà in televisione, sarà alla conduzione della 15a edizione di L’isola dei famosi. Un ritorno ...La prossima Isola dei famosi punta sull’effetto novità, in particolare grazie a un cast che non avrebbe mai sperimentato questo tipo di format ...