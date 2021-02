Isola dei Famosi | Amedeo Goria non ci sarà | “Dopo la visita medica è cambiato tutto”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Salta ancora prima di cominciare l’esperienza all‘deidi: il celebre giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta avrebbe dovuto prendere parte alla spedizione ma, secondo quanto riportato da “fonti segrete”, sarebbe tagliato fuori dal reality. Il motivo?non avrebbe superato una, “esame” che sopratquest’anno è necessario passare. La famigliasu Canale 5 “Una vera bomba, che siamo in grado di darvi prima dell’inizio dell’dei“, riporta un’indiscrezione del quotidiano Libero. Una “fonte segreta“, come viene definito, avrebbe confermato che, uno dei nomi nella sempre variabile ...

UffiziGalleries : 'E la pioggia piangeva asciugandosi al vento sopra tetti spioventi di desolati paesi.' Alda Merini #Rubens, part. P… - trippaallaroman : @carlaiorioo Tranquilla che tra un po' comincia l'isola dei famosi - _beeeego : RT @matttonio: Adua Del Vesco: Ha fatto fiction di successo come il peccato e la vergogna,l’onore e il rispetto,non è stato mio figlio,furo… - shvwnisbaby : Ma la musica delle nomination dell'isola dei famosi #lacaserma - 123stefano : RT @StampaEmbaCuba: #Cuba ???? l’isola nonostante un durissimo blocco economico ormai sessantennale imposto dagli Stati Uniti procede nello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vanity Fair Italia

L' è pronta a partire con al timone dopo la lunga gestione di Alessia Marcuzzi. Dopo tanti anni, con l'arrivo di Ilary Blasi , l'Famosi farà un cambiamento molto importante: ' Un ritorno alle radici, allo spirito originario del format '. Leggi anche > ILARY BLASI PRONTA PER L'FAMOSI Ilary Blasi è pronta per ...e Ilary Blasi, nuova 'figlioletta' in famiglia. Fan increduli: ' Com'è possibile? '. Oggi, la prossima conduttrice dell'Famosi ha condiviso su Instagram una serie di stories che hanno spiazzato i fan. Nei video, una nuova componente della famiglia che scorrazza per la casa, per poi essere coccolata dalla ...Salta ancora prima di cominciare l’esperienza all‘Isola dei Famosi di Amedeo Goria: il celebre giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta avrebbe dovuto prendere parte alla spedizione ma, secondo q ...L’Isola dei Famosi è pronta a partire con Ilary Blasi al timone dopo la lunga gestione di Alessia Marcuzzi. Dopo tanti anni, con l’arrivo di Ilary Blasi, l’Isola dei ...