‘Isola 15’, Ilary Blasi rivela: “Il cast? Sta venendo bene! Posso anticipare che…” (Di martedì 16 febbraio 2021) Manca sempre meno alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi che prenderà ufficialmente il via l’11 marzo su Canale 5 e per la prima volta al timone ci sarà Ilary Blasi. La conduttrice è carica e non vede l’ora che inizi questa nuova avventura, come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che per l’occasione le ha dedicato la copertina: Sono super felice e carichissima. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato. La Blasi ha inoltre spiegato che edizione ci aspetta: Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del ... Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Manca sempre meno alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi che prenderà ufficialmente il via l’11 marzo su Canale 5 e per la prima volta al timone ci sarà. La conduttrice è carica e non vede l’ora che inizi questa nuova avventura, come ha raccontato lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che per l’occasione le ha dedicato la copertina: Sono super felice e carichissima. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato. Laha inoltre spiegato che edizione ci aspetta: Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del ...

IsaeChia : ‘#Isola15’, #IlaryBlasi rivela: “Il cast? Sta venendo bene! Posso anticipare che…” #Isola - brikena_cani : RT @SalaLettura: Chi era Napoleone? “Tutti nascono anonimi come me,in una anonima Ajaccio,in un'anonima isola, in anonimo un 15 agosto di… - giorgio_rosi : RT @SalaLettura: Chi era Napoleone? “Tutti nascono anonimi come me,in una anonima Ajaccio,in un'anonima isola, in anonimo un 15 agosto di… - clara_muollo : RT @SalaLettura: Chi era Napoleone? “Tutti nascono anonimi come me,in una anonima Ajaccio,in un'anonima isola, in anonimo un 15 agosto di… - Vale22046 : RT @SalaLettura: Chi era Napoleone? “Tutti nascono anonimi come me,in una anonima Ajaccio,in un'anonima isola, in anonimo un 15 agosto di… -