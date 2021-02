‘Isa e Chia On Air’, ogni martedì alle 18 su ‘Radio Stonata’: il podcast della puntata del 16/02/21 (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuova puntata di Isa e Chia On Air, un appuntamento settimanale – il martedì alle 18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dove Chiacchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talent della tv italiana. Nella diretta odierna si è parlato di Amici 20 che si avvia pian piano verso la fase serale, delle mille polemiche sul Gf Vip 5 e dei due nuovi tronisti del Trono classico, che hanno esordito qualche giorno fa nel programma di Maria De Filippi. QUI il podcast, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo pomeriggio su Radio Stonata è andata in onda una nuovadi Isa eOn Air, un appuntamento settimanale – il18, nello spazio condotto da Alessandra Maria Segneri – dovecchierare insieme di tutto ciò che ruota attorno a Uomini e Donne nonché ai principali reality e talenttv italiana. Nella diretta odierna si è parlato di Amici 20 che si avvia pian piano verso la fase serale, delle mille polemiche sul Gf Vip 5 e dei due nuovi tronisti del Trono classico, che hanno esordito qualche giorno fa nel programma di Maria De Filippi. QUI il, per chi non ha potuto seguire la diretta. E voi che ne pensate? L'articolo proviene da Isa e

