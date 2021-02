Iraq: rappresentante Kurdistan a Roma, 'attacco Erbil? Nessun rischio per visita Papa' (2) (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Kader sottolinea quindi che a "molte persone e gruppi" non piace vedere un Kurdistan "stabile", mentre il resto dell'Iraq si trova a in una situazione "ben peggiore" anche da un punto di vista economico. A proposito della missione del pontefice, l'esponente curda afferma che "tutto il popolo lo aspetta, sia cristiani che musulmani". Questo viaggio, prosegue, porta con sé "un messaggio di pace, fratellanza e convivenza. Un messaggio di solidarietà non solo ai cristiani, ma a tutte le fedi". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Kader sottolinea quindi che a "molte persone e gruppi" non piace vedere un"stabile", mentre il resto dell'si trova a in una situazione "ben peggiore" anche da un punto di vista economico. A proposito della missione del pontefice, l'esponente curda afferma che "tutto il popolo lo aspetta, sia cristiani che musulmani". Questo viaggio, prosegue, porta con sé "un messaggio di pace, fratellanza e convivenza. Un messaggio di solidarietà non solo ai cristiani, ma a tutte le fedi".

