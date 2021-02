TV7Benevento : Iraq: rappresentante Kurdistan a Roma, 'attacco Erbil? Nessun rischio per visita Papa' (2)... - TV7Benevento : Iraq: rappresentante Kurdistan a Roma, 'attacco Erbil? Nessun rischio per visita Papa'... - giampaz : RT @NessunLuogo24: Sono stati oggi con noi: Padre Aurelio Gazzera da #Baoro #CAR; Kamiran Sadoun @KamiranSadoun, giornalista curdo a #Erbil… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'A #Erbil la popolazione non è stata particolarmente colpita perché ormai è purtroppo abituata a questi attacchi che son… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: Sono stati oggi con noi: Padre Aurelio Gazzera da #Baoro #CAR; Kamiran Sadoun @KamiranSadoun, giornalista curdo a #Erbil… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq rappresentante

Il Tempo

... "la condivisione degli oneri" e "le missioni in Afghanistan e". Alla riunione parteciperà anche l'Altodell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo ha detto ...Come vice presidente rurale è stata eletta un altrosalernitano, la dottoressa ... giornalista embedded in Afghanistan,, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della ...nel quadro della missione in Iraq in programma a inizio marzo, è “confermata” e “sicuramente non ci sono rischi”. Lo afferma ad Aki-Adnkronos International l’Alto Rappresentante in Italia e presso la ...Città del Vaticano – Mancano 17 giorni dal viaggio di Papa Francesco in Iraq e all'orizzonte si addensano nubi nere, cupe, sembrano quasi portare tempesta. Ieri ...