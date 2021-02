Invisibili | le braccianti che “nell’Italia del 2021 non riescono ad avere l’iscrizione anagrafica” | la protesta dalle campagne del foggiano Aboubakar Suomahoro | manifestazione l' 8 marzo

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tweet di: Nelle donne– che si spaccano la schiena dall’alba al tramonto per un salario irrisorio – nonadche permetterebbe loro diun medico di base e potere usufruire di tutti i servizi sanitari previsti dalla legge. Per questa ragione l’8manifesteremo contro l’atteggiamento da apartheid di alcuni comuni. Sarà un 8di lotta delle e per le donne della @lega. L’attivista si scusa, inoltre, per la qualità di un video con cui ha espresso questa. Ma fa tanto freddo nellefoggiane che le mani ...

DonatoSaliola : RT @EPalazzotto: La strage silenziosa dei braccianti ha fatto un’altra vittima. Si chiamava Foyode, aveva 29 anni, una moglie e due figli.… - lenzi_antonio : RT @EPalazzotto: La strage silenziosa dei braccianti ha fatto un’altra vittima. Si chiamava Foyode, aveva 29 anni, una moglie e due figli.… - AnnaMar19130070 : RT @EPalazzotto: La strage silenziosa dei braccianti ha fatto un’altra vittima. Si chiamava Foyode, aveva 29 anni, una moglie e due figli.… - Per1attimo : RT @EPalazzotto: La strage silenziosa dei braccianti ha fatto un’altra vittima. Si chiamava Foyode, aveva 29 anni, una moglie e due figli.… - Loreta62267450 : RT @EPalazzotto: La strage silenziosa dei braccianti ha fatto un’altra vittima. Si chiamava Foyode, aveva 29 anni, una moglie e due figli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Invisibili braccianti

Noi Notizie

vengono ingaggiati in piazza a giornata, o al massimo settimanalmente, senza tutele ... Il ricatto degli "" Il fenomeno del lavoro nero in agricoltura , e del caporalato, non è ...Si chiamava Fodi, era uno dei tantiche 'ci rubano il lavoro' e che, per farlo, per ... anche sessuale, semi - prigionie in alcuni casi per molti, violazione sistematica dei ...CASERTA - Una tragedia nell'indigenza e nella disperazione, legata probabilmente allo sfruttamento del lavoro nelle campagne del Casertano, da sempre fronte caldo del caporalato: una persona, probabil ...Nessuno li ha visti, nessuno sapeva, ma le fragole le mangiano in tanti. La notizia letta la mattina di domenica 14 febbraio 2021 è la seguente: un incendio è divampato in una baraccopoli abitata ( ...