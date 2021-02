Intesa Prefettura-commercianti: telecamere anti rapina collegate con forze dell’ordine (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Un protocollo teso a rafforzare la collaborazione in chiave anti-rapina tra forze dell’ordine e commercianti, è stato siglato alla Prefettura di Caserta, tra il Prefetto Raffaele Ruberto e i rappresentanti delle associazioni di categoria, ovvero Lucio Sindaco, presidente Confcommercio Caserta, e Salvatore Petrella, presidente di Confesercenti. Il protocollo stabilisce i criteri generali della collaborazione volta a garantire i più elevati livelli di protezione agli esercenti rispetto alla criminalità organizzata, attraverso un sistema di allarme controllato con telecamere dei locali commerciali in grado di collegarsi con le sale e centrali operative della Polizia di Stato e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Caserta – Un protocollo teso a rafforzare la collaborazione in chiavetra, è stato siglato alladi Caserta, tra il Prefetto Raffaele Ruberto e i rappresentdelle associazioni di categoria, ovvero Lucio Sindaco, presidente Confcommercio Caserta, e Salvatore Petrella, presidente di Confesercenti. Il protocollo stabilisce i criteri generali della collaborazione volta a garre i più elevati livelli di protezione agli esercenti rispetto alla criminalità organizzata, attraverso un sistema di allarme controllato condei locali commerciali in grado di collegarsi con le sale e centrali operative della Polizia di Stato e ...

baritoday : Lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata in appalti e traffici illeciti: c'è l'intesa tra Prefettura… - ruvesi_it : Tossicodipendenza, dal contrasto alla prevenzione: nasce l’Intesa operativa tra ASL Bari e Prefettura - TerlizziLiveIt : Tossicodipendenza, contrasto e prevenzione: nasce l’Intesa operativa tra Asl Bari e Prefettura… - franconemarisa : RT @Viminale: Approccio integrato per gestire il fenomeno delle #tossicodipendenze a #Bari. Intesa tra #prefettura e #Asl per migliorare la… - piobulgaro : Contrastare la tossicodipendenza: il Protocollo d’intesa tra ASL Bari e Prefettura #RadioStudio100 #9febbraio… -