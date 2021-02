Insulti da Ibrahimovic | Lukaku non pensa sia stato razzismo

(Di martedì 16 febbraio 2021) Emergono alcuni dettagli in merito alla deposizione resa da Romelualla Procura FIGC in merito alla lite avuta con ZlatanRomelunella giornata di ieri èascoltato dalla Procura FIGC ad Appiano Gentile dove ha potuto raccontare la propria versione dei fatti dell’alterco avuto con Zlatannel corso del derby di Coppa Italia. Secondo quanto ricostruito da Corriere della Sera, il belga confermato di aver sentito l’offesa (donkey) pronunciata dae non si è soffermato troppo sull’ipotesi dima si sarebbe comunque detto preoccupato per come viene sottovalutato l’argomento in Italia Leggi su Calcionews24.com

...la sua versione dei fatti per quanto riguarda la lite con l'attaccante del Milan Zlatan. quando tra lui e Ibra scoppiò una rissa in campo conda una parte e dall'altra. L'...Mi dispiace, sono qui per scusarmi perché ho reagito ad una provocazione e a degliin modo ... ultimamente appannato, anche lui finito al centro di un caso con il duro confronto con...Emergono alcuni dettagli in merito alla deposizione resa da Romelu Lukaku alla Procura FIGC in merito alla lite avuta con Zlatan Ibrahimovic ...Un decennio fa il calcio a Milano era un’altra storia, di un altro livello. Complice, forse, anche la ricostruzione della Juventus, risalita in A nell’estate 2007 e alle prese, in ...