Inps in "rosso", effetto Covid: disavanzo a 33 miliardi (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel 2020 il numero di pensionati potrebbe aumentare di 100mila unità a causa dell'effetto Covid. Il trend potrebbe continuare anche nei mesi successivi. Per il disavanzo dell'Inps, l'ipotesi relativa al biennio 2020-2021, è un aumento fino a 33 miliardi. A stimarlo è l'ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano Itinerari Previdenziali. Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, suggerisce, quindi, di non ricorrere ad altre forme di anticipo pensionistico, sfruttando la scadenza di Quota 100 per una più equa revisione della riforma Fornero. "Purtroppo anche per quanto riguarda le pensioni in senso stretto - osserva Brambilla - le buone notizie finiscono qui, perché è molto probabile che il mix di anticipi pensionistici introdotto dalla legge ...

