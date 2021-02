In Veneto tornano a salire contagi e decessi. Zaia: «I ricoveri migliorano da gennaio, anche senza lockdown» (Di martedì 16 febbraio 2021) Aumentano i morti e i nuovi positivi segnalati nelle ultime 24 ora in Veneto: come comunicato dal presidente di Regione Luca Zaia nella consueta conferenza stampa sulla situazione Covid, rispetto a ieri si registrano +42 decessi e +638 positivi. Ieri l’aumento era stato di 11 vittime e 241 nuovi casi. I nuovi tamponi sono stati 35.030, per un’incidenza dei positivi sui test dell’1,82%. In tutto, i tamponi molecolari fatti in Regione sono 3.985.023, mentre gli antigenici rapidi sono in tutto 2.924.104. Diminuiscono ancora i ricoveri: a oggi sono in tutto 1.518, di cui 136 pazienti in terapia intensiva (-12) e 1.382 pazienti ordinari (-51). «Nonostante qualcuno inneggi al lockdown – ha detto Zaia riferendosi implicitamente alle dichiarazioni di Walter Ricciardi – dal primo ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Aumentano i morti e i nuovi positivi segnalati nelle ultime 24 ora in: come comunicato dal presidente di Regione Lucanella consueta conferenza stampa sulla situazione Covid, rispetto a ieri si registrano +42e +638 positivi. Ieri l’aumento era stato di 11 vittime e 241 nuovi casi. I nuovi tamponi sono stati 35.030, per un’incidenza dei positivi sui test dell’1,82%. In tutto, i tamponi molecolari fatti in Regione sono 3.985.023, mentre gli antigenici rapidi sono in tutto 2.924.104. Diminuiscono ancora i: a oggi sono in tutto 1.518, di cui 136 pazienti in terapia intensiva (-12) e 1.382 pazienti ordinari (-51). «Nonostante qualcuno inneggi al– ha dettoriferendosi implicitamente alle dichiarazioni di Walter Ricciardi – dal primo ...

infoitinterno : In Veneto tornano a salire contagi e decessi. Zaia: «I ricoveri migliorano da gennaio, anche senza lockdown» - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Ulss 8 Berica – Tornano a salire i ricoveri anche se i guariti s - MilanForever81 : RT @corriereveneto: #GovernoDraghi, quattro ministri veneti. @erikastefani71 e @renatobrunetta tornano in pista - corriereveneto : #GovernoDraghi, quattro ministri veneti. @erikastefani71 e @renatobrunetta tornano in pista - SimonVenturini : RT @alerussello: Governo Draghi, quattro ministri veneti. Stefani e Brunetta tornano in pista -