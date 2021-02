In Texas una tempesta ha lasciato milioni di persone senza elettricità (Di martedì 16 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio in Texas, Stati Uniti, circa 2 milioni di famiglie sono rimaste senza elettricità a causa di una tempesta, che ha causato grosse nevicate e temperature estremamente basse. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo Leggi su ilpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Lunedì 15 febbraio in, Stati Uniti, circa 2di famiglie sono rimastea causa di una, che ha causato grosse nevicate e temperature estremamente basse. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo

RaiNews : Una #tempesta polare senza precedenti sta creando disagi in #Texas - scapadtot : RT @Gaia93712891: Ecco un raro snownado, un tornado o diavolo di neve generato da grandi differenze di temperatura fra suolo ed atmosfera.… - Gaia93712891 : Ecco un raro snownado, un tornado o diavolo di neve generato da grandi differenze di temperatura fra suolo ed atmos… - aubreymcfato : RT @ilpost: In Texas una tempesta invernale ha lasciato milioni di persone senza elettricità - Misalu1 : RT @ilpost: In Texas una tempesta invernale ha lasciato milioni di persone senza elettricità -