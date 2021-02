In nome di mia figlia: la storia vera che ha ispirato il film (Di martedì 16 febbraio 2021) In nome di mia figlia è un film che trae ispirazione da una storia vera, quella di Kalinka Bamberski, nota al mondo intero per il caso Dieter Krombach. In nome di mia figlia è un film del 2016 diretto da Vincent Garenq e ispirato da una storia vera riguardante il caso Dieter Krombach. Il caso di Kalinka Bamberski dura da 30 anni e ha suscitato molte polemiche, principalmente a causa delle relazioni internazionali tra Francia e Germania. Kalinka Bamberski, un'adolescente francese, è morta nel 1982 nella casa del suo patrigno tedesco, Dieter Krombach, medico e stupratore seriale. I risultati sospetti dell'autopsia hanno indotto il vero padre della ragazza, André Bamberski, a fare pressione sulle autorità ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) Indi miaè unche trae ispirazione da una, quella di Kalinka Bamberski, nota al mondo intero per il caso Dieter Krombach. Indi miaè undel 2016 diretto da Vincent Garenq eda unariguardante il caso Dieter Krombach. Il caso di Kalinka Bamberski dura da 30 anni e ha suscitato molte polemiche, principalmente a causa delle relazioni internazionali tra Francia e Germania. Kalinka Bamberski, un'adolescente francese, è morta nel 1982 nella casa del suo patrigno tedesco, Dieter Krombach, medico e stupratore seriale. I risultati sospetti dell'autopsia hanno indotto il vero padre della ragazza, André Bamberski, a fare pressione sulle autorità ...

