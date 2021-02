In arrivo la serie tv “Le Fate Ignoranti” e la quarta stagione di “Boris”, originali Star su Disney+ (Di martedì 16 febbraio 2021) L’avevamo scritto qui, dal 23 febbraio sbarca su Disney+ il sesto canale: Star. Al momento del lancio, saranno aggiunti al catalogo 42 serie tv 249 film che fanno parte della storia dell’intrattenimento, e 5 Star Original. Quello che non si sapeva è che tra le produzioni originali Star italiane ci sarà la quarta stagione della serie cult comedy Boris, la serie tv tratta dal film Le Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek – da tempo in lavorazione ma senza una destinazione precisa – e la serie crime basata su una storia vera, The Good Mothers. ... Leggi su iodonna (Di martedì 16 febbraio 2021) L’avevamo scritto qui, dal 23 febbraio sbarca suil sesto canale:. Al momento del lancio, saranno aggiunti al catalogo 42tv 249 film che fanno parte della storia dell’intrattenimento, e 5Original. Quello che non si sapeva è che tra le produzioniitaliane ci sarà ladellacult comedy, latv tratta dal film Ledi Ferzan Özpetek – da tempo in lavorazione ma senza una destinazione precisa – e lacrime basata su una storia vera, The Good Mothers. ...

