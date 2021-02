Impianti sciistici chiusi: come si può essere rimborsati? (Di martedì 16 febbraio 2021) Coloro che hanno prenotato alberghi sulla neve e skipass, prima di sapere della chiusura degli Impianti fino al 5 marzo, possono richiedere il rimborso. Covid, come avere il rimborso dopo la chiusura degli Impianti di sci su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 febbraio 2021) Coloro che hanno prenotato alberghi sulla neve e skipass, prima di sapere della chiusura deglifino al 5 marzo, possono richiedere il rimborso. Covid,avere il rimborso dopo la chiusura deglidi sci su Notizie.it.

