Imparentato con un boss. Funerale negato a Napoli al titolare della tenuta La Contessa (Di martedì 16 febbraio 2021) Era tutto pronto per l’estremo saluto a un uomo morto per Covid. Ma Salvatore Sestile, ristoratore e proprietario della tenuta ‘La Contessa’, location per matrimoni a Giugliano, nel Napoletano, aveva troppi legami con la camorra. Così è saltato tutto perché il questore di Napoli ha negato l’autorizzazione. Sestile è il fratello di un elemento di spicco del clan Mallardo, con roccaforte proprio in quel centro, ed è suocero di Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone, detto ‘Sandokan’, a capo dell’omonima fazione del clan dei Casalesi. Le cerimonia funebre si è svolta, quindi, in forma strettamente privata. La salma è stata tumulata nel cimitero di Giugliano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Era tutto pronto per l’estremo saluto a un uomo morto per Covid. Ma Salvatore Sestile, ristoratore e proprietario‘La’, location per matrimoni a Giugliano, nel Napoletano, aveva troppi legami con la camorra. Così è saltato tutto perché il questore dihal’autorizzazione. Sestile è il fratello di un elemento di spicco del clan Mallardo, con roccaforte proprio in quel centro, ed è suocero di Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone, detto ‘Sandokan’, a capo dell’omonima fazione del clan dei Casalesi. Le cerimonia funebre si è svolta, quindi, in forma strettamente privata. La salma è stata tumulata nel cimitero di Giugliano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

cordeliawhogws : @novakhogws Se vuoi essere imparentato con qualcuno ti posso aiutare a inventare la storia - novakhogws : imparentato con te?, no grazie, mi do ?? - corrmezzogiorno : #Napoli Funerali pubblici negati al ristoratore imparentato con i Mallardo e i Casalesi - Real_BillyA : per colpa di jane sono imparentato con mezza FakeTown - Federic92567318 : @AleGuerani L’Avvocato é i figlio della Rivoluzione Francese che, dopo i Sans Culotte, finí con un Imperatore (con… -