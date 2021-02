“Il voto della base va rispettato. Pronti a staccare la spina se Draghi tocca le misure M5S”. Per il grillino Brescia tutti i partiti sono fisiologicamente scontenti del Governo. Ma la situazione resta di forte emergenza (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo Governo “non è una squadra” ma “rispecchia, con la logica delle quote, la composizione della maggioranza che sostiene il Governo”. Ecco perché “tutti saranno giudicati sulla base dei fatti e anzi ai ministri dico di tenere sulla scrivania la foto del Governo Letta, un Governo incapace di decidere e fare l’interesse del Paese bloccato da risse e provocazioni. Se quello è il film, noi non ci saremo”. Il deputato M5S e presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia non si tira indietro e, anzi, è chiaro sull’attenzione che il Movimento dedicherà all’operato del Governo Draghi. Eppure, al di là delle riconferme tra i ministri del Governo Conte, ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 16 febbraio 2021) Questo“non è una squadra” ma “rispecchia, con la logica delle quote, la composizionemaggioranza che sostiene il”. Ecco perché “saranno giudicati sulladei fatti e anzi ai ministri dico di tenere sulla scrivania la foto delLetta, unincapace di decidere e fare l’interesse del Paese bloccato da risse e provocazioni. Se quello è il film, noi non ci saremo”. Il deputato M5S e presidentecommissione Affari costituzionali Giuseppenon si tira indietro e, anzi, è chiaro sull’attenzione che il Movimento dedicherà all’operato del. Eppure, al di là delle riconferme tra i ministri delConte, ci ...

