Il video disperato della principessa Latifa | prigioniera del padre | emiro di Dubai | Liberatemi

(Di martedì 16 febbraio 2021) Torna a far notizia l’odisseada anni - secondo denunce ricorrenti - di un potentissimo-padrone: l’di, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uno degli uomini più ricchi del pianeta.Stavolta il grido di dolore arriva da unstessa, girato di nascosto e fatto arrivare al programma Panoramatv britannica Bbc, nel quale la, figlia di primo letto dell’e protagonista anni fa d’un rocambolesco tentativo di fuga via mare finito con la cattura da parte delle unità di commando inviate dalfino al largo delle coste indiane, accusa di essere ...

L'HuffPost

Stavolta il grido di dolore arriva da undella stessa Latifa, girato di nascosto e fatto arrivare al programma Panorama della tv britannica Bbc, nel quale la principessa, figlia di ...... anzi affascinato, dal caso complicato, difficile,. Ed è per questo che sono ancora qui, ... volenterosi, quasi facevano tenerezza nelle loro sincere e accorate esternazioni elargite in...Torna a far notizia l’odissea della principessa Latifa, prigioniera da anni - secondo denunce ricorrenti - di un potentissimo padre-padrone: l’emiro di Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uno degli ...(ANSA) – LONDRA, 16 FEB – Torna a far notizia l’odissea della principessa Latifa, prigioniera da anni – secondo denunce ricorrenti – di un potentissimo padre padre-padrone: l’emiro di Dubai, Mohammed ...