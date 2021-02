Il tribunale distrettuale dell’Aia revoca il coprifuoco: è una violazione di vasta portata del diritto alla libertà di movimento e alla privacy (Di martedì 16 febbraio 2021) Pesante pronuncia dei giudici olandesi. Il coprifuoco in vigore nei Paesi Bassi, imposto il mese scorso per frenare la diffusione del covid, deve essere immediatamente revocato. Lo ha stabilito il tribunale distrettuale dell’Aia, affermando che la coalizione di governo non avesse il diritto di usare i poteri di emergenza per applicare la misura restrittiva. In una dichiarazione scritta, il tribunale ha definito il coprifuoco una “violazione di vasta portata del diritto alla libertà di movimento e alla privacy”, che limita anche indirettamente i diritti di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Pesante pronuncia dei giudici olandesi. Ilin vigore nei Paesi Bassi, imposto il mese scorso per frenare la diffusione del covid, deve essere immediatamenteto. Lo ha stabilito il, affermando che la coalizione di governo non avesse ildi usare i poteri di emergenza per applicare la misura restrittiva. In una dichiarazione scritta, ilha definito iluna “dideldi”, che limita anche indirettamente i diritti di ...

